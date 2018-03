© Copyright : DR

La septième édition du Festival de la fiction télévisuelle aura lieu du 9 au 14 mars à Meknès. Le cru 2018 prévoit la projection d'une vingtaine de productions télé. Le programme.

La ville de Meknès s’apprête à accueillir la septième édition du Festival de la fiction télévisuelle. Ce festival auquel participent la SNRT et SOREAD 2M en présentant leurs dernières séries et feuilletons diffusés en 2017 est prévu du 9 au 14 mars.

Un total de 20 productions marocaines et étrangères seront diffusées. Mais seules les productions télévisuelles marocaines sont en compétition.

La salle de projection de l’Institut français sera dédiée aux séries et feuilletons étrangers, venant de France et d’Egypte. C’est ce que précise Mahmoud Bellahcen, le directeur du Festival de la fiction télévisuelle de Meknès dans une déclaration à le360.

«La compétition est ouverte aux productions marocaines, mais nous tenons à présenter les films étrangers afin que nos réalisateurs et nos comédiens, ainsi que le grand public, découvrent ce qui se fait ailleurs aussi en terme de fiction télé», explique-t-il.

Aussi, quelques personnalités du monde de la télévision égyptienne et émiratie feront le déplacement à ce festival organisé en partenariat avec le ministère de la Culture et de la communication, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), 2M, le Conseil de la région Fès-Meknès, la commune de Meknès et la Fondation Abou Dhabi de l’Information.

Le budget prévu pour cette édition est de 700.000 dirhams.

Cet évènement, verra la participation, pour la première fois, de la chaîne franco-allemande ARTE, et prévoit de rendre hommage aux comédiens Aicha Mahmah et Mahjoub Raji.

Le jury de la section téléfilms est présidé par Abdelkrim Derkaoui et regroupe Naima Illias et Mohammed Dafri. Le jury «séries» sera quant à lui présidé par Fatema Kheir qui sera aux côtés de l’Egyptien Ibrahim Abou Dahri, président de l’Union des producteurs arabes.

Voici le programme de l'édition 2018 du festival de la fiction télévisuelle de Méknès

