Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) ordonne à la radio privée Chada FM de suspendre la diffusion de l'émission «Dine Wa Dounia» pendant deux semaines. Voici pourquoi.

C’est officiel. Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) sanctionne la radio privée Chada FM. L’opérateur est sommé de suspendre son émission «Dine Wa Dounia» pendant deux semaines. «La société Chada Radio a enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la dignité de la femme, à l’honnêteté de l’information et des émissions et à la maîtrise d’antenne», peut-on lire dans un communiqué diffusé par la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), ce vendredi 16 mars.

Cette décision du CSCA concerne l’édition du 19 janvier de l’émission «Dine Wa Dunia», animée par le prédicateur Abderrahmane Essekach en tant que consultant du programme. En réponse à la question d’un auditeur, relative à la moralité de la période de viduité à respecter par la femme divorcée ou dont le mari est décédé, le fquih avait donné une réponse étonnante.

Une réponse qui n’avait pas manqué, on s'en souvient, de soulever l'ire de plusieurs citoyens marocains et à leur tête la sociologue Soumaya Nouamane Guessous. Abderrahmane Essekach avait déclaré qu’une femme se voit «inscrire» le sperme de son mari dans son vagin au cours de sa première relation sexuelle. En cas de relation extraconjugale, «ce code» n’est plus reconnu et l’épouse contracterait systématiquement un cancer de l’utérus.

Après avoir demandé des explications à la chaîne, et lancé un avertissement concernant les appels aux dons durant l’émission, le CSCA ordonne de diffuser chaque semaine et durant les deux semaines de la période de sanction précitée, à l’heure habituelle de l’émission, le texte de la décision.