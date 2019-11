© Copyright : DR

L’ambassade du Maroc en Afrique du Sud vient de lancer son site web officiel (www.moroccoembassy.co.za), un espace convivial qui offre une fenêtre sur un Maroc ouvert qui marche à grand pas vers davantage de développement et de progrès.

Le site propose des contenus interactifs sur un large éventail de sujets notamment l’histoire du Royaume, les opportunités d’investissements et les atouts du touristiques qui font la fierté du pays.

Confectionné entièrement en langue anglaise, le site propose une rubrique dédiée à l’historique des relations entre le Maroc et l’Afrique du Sud ainsi que les relations du Royaume avec les autres pays d’Afrique australe couverts par l’ambassade.

Illustré de photos, le site offre aussi aux internautes un espace médias, présentant l’essentiel de l’actualité politique, économique, sociale et culturelle marocaine.

Une autre rubrique fait la lumière sur l’histoire réelle du conflit artificiel crée autour de l’intégrité territoriale du Maroc, où les visiteurs peuvent trouver des faits historiques qui retracent les efforts déployés par le Maroc depuis son indépendance pour parachever son intégrité territoriale.

Le site propose également des informations précises sur les procédures d’obtention de visas ainsi qu’un espace services consulaires dédiés aux membres de la communauté marocaine en Afrique du Sud.

En droite ligne de sa vocation de plateforme d’échange, le site propose des liens directs sur les pages twitter, Facebook et YouTube de l’ambassade où les internautes pourront interagir et découvrir davantage d’informations sur l’actualité marocaine et les activités de la chancellerie du Royaume en Afrique du Sud.

L’objectif de cette plateforme est de promouvoir et faciliter la communication entre les services de l’ambassade et les différents partenaires, explique l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, réitérant l’engagement de renforcer les relations de coopération et d’amitié entre le Maroc et l’Afrique du Sud notamment à travers la promotion de la compréhension mutuelle et l’encouragement d’un dialogue ouvert et constructif avec les officiels, les médias, les think-tanks et la société civile.