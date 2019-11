© Copyright : DR

La Société nationale de radiodiffusion et télévision (SNRT) vient d'inaugurer les studios flambant neufs de la radio régionale de Dakhla, créée dès mars 1980. C'était hier, mercredi 6 novembre 2019, à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche Verte.

C'est hier matin, à Dakhla, que des personnalités politiques de premier plan et de hauts responsables de la "vieille dame", sise depuis un bon siècle rue El Brihi, à Rabat, ont inauguré, à l'occasion de la commémoration du 44e anniversaire de la Marche Verte, les nouveaux locaux de la radio régionale de la cité, une radio locale qui va fêter, en 2020, ses quarante années d'existence.

La cérémonie d’ouverture de ces nouveaux locaux, et le lancement de la diffusion à partir des nouveaux studios, ont été marqués par la présence de Lamin Benamar, wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khettat Yenja, Président du Conseil de la Région, les Présidents et les représentants des collectivités territoriales provinciales et locales. Il y avait là également des acteurs de la société civile de la région, ainsi que le Directeur de la production et la programmation de la radio à la SNRT, et le Directeur de la Communication et Relations institutionnelles de la SNRT.

Les nouveaux locaux consistent en un bâtiment de deux étages, doté des outils de travail nécessaires, qui permettront aux techniciens comme aux présentateurs et animateurs de la radio régionale de Dakhla d'accomplissement leurs objectifs de travail dans un média dédié au service public.

Ces locaux abritent en effet deux studios équipés d’appareils technologiques numériques modernes, l'un pour la diffusion et l'autre pour l’enregistrement. Une salle de rédaction, des services administratifs, journalistiques et techniques sont également prévus.

Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par une nouvelle marque apportée à la "culture de reconnaissance", un état d'esprit cultivé par la SNRT pour l'ensemble de ses équipes. Un hommage appuyé a ainsi été rendu au journaliste Ahmed El Haiba Mae El Ainaine, qui a intégré la SNRT "Sawt Attahrir wa lwahda", à Tarfaya, en 1979 et qui avait, quatre ans plus tôt, participé à la couverture médiatique de la Marche Verte aux côtés de MM. Mohamed Bendadouch, Esseddik Maâninou, Mohamed Jad et Benaissa El Fassi, tous des anciens journalistes reconnus et respectés dans la profession.

En témoignage de la reconnaissance qui lui est due, ainsi qu'aux nobles services qu'il a rendus dans nos provinces du Sud, un hommage a également été rendu à la journaliste Fatima Azbir, qui a également intégré la radio régionale de Dakhla dès 1979. Dans cette station, Mme Azbir avait, durant des décennies, préparé et présenté des émissions de qualité, et a su, par son talent, marquer de son empreinte la présentation des informations.

Depuis sa création au mois de mars 1980, la radio régionale de Dakhla a toujours veillé à donner à notre première cause nationale une importance extrême. Cette station de radio se distingue ainsi par une grille de programmes qui tient compte des différents goûts des auditeurs, et qui a opté pour la proximité et l’innovation en tant que modes de travail. C'est ce qui lui a permis d'attirer un large public. La radio de Dakhla compte en effet des auditeurs fidèles tant au Maroc qu'à l’étranger.