Le jeune marocain Lahcen Oulhaj a impressionné le jury russe, lors de l'émission télévisée "Amazing People", qui lui a attribué la première place, devenant ainsi le premier candidat arabe et africain à remporter "le Prix Cerveau exceptionnel".

Lors de l'émission diffusée par la chaine "Russia1", l'étudiant marocain, inscrit dans la filière "sciences mathématiques" à l’Université de Fès, a remporté le Prix face à huit finalistes, en recueillant 17 pc des voix du public en plus des félicitations des membres du jury pour ses compétences exceptionnelles dans la mémorisation.

L'étudiant marocain, âgé de 26 ans et originaire de la ville de Boulemane, a remporté ce prix doté de 1 million de roubles (environ 150.000 dhs) après avoir réussi à mémoriser en deux minutes le numéro d’un œuf choisi au hasard parmi 300 autres avec des formes et des couleurs similaires, suscitant par cet exploit l’admiration du jury et du public de la compétition qui a connu la participation de candidats représentant 40 pays.

"Avec cette victoire, j’ai réalisé un grand pas pour accomplir de nouveaux exploits", a affirmé Lahcen Oulhaj à cette occasion, exprimant sa détermination à améliorer ses compétences ainsi que ses remerciements à ceux qui l’ont encouragé à représenter le Maroc dans cette compétition.

Il a, par ailleurs, souligné que sa participation à l'émission "Amazing People" intervient après plusieurs années d’entrainements intensifs entamés depuis 2013 dans le domaine de la mémorisation. Lors des phases qualificatives de la compétition, le jeune marocain a réussi, dans un laps de temps record, à classer dans le sens exact 200 pièces de "Matrioshka" (figurines russes) mélangées au hasard par les membres du jury.

En 2015, Lahcen Oulhaj a représenté le Maroc au championnat arabe de mémorisation. Il a également réalisé un record du monde dans le championnat de sport mental organisé en Turquie en réussissant à mémoriser l'ordre de 930 chiffres en l'espace de quinze minutes.