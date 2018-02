© Copyright : DR

Déployant un important dispositif humain et technologique pour assurer la couverture de la finale du CHAN 2018, la SNRT a récolté une part d'audience de 50,4% avec plus de 9 millions de téléspectateurs sur ses trois chaînes qui ont diffusé la rencontre.

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a connu un véritable triomphe en termes d’audience, à l’occasion de la finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2018 qui a opposé le Maroc au Nigeria.

Selon les données communiquées par la SNRT, plus de 9,4 millions de téléspectateurs ont suivi ce match sur les trois chaines du groupe qui ont diffusé la rencontre (Al Aoula, Arryadia et Tamazight). Ce score a permis à la SNRT d’accaparer 50,4% de parts d’audience. A elle seule, la chaîne Al Aoula en a récolté 38.8%.

Au niveau digital, 40% des utilisateurs ayant regardé la finale du CHAN 2018 sur SNRTLIVE sont des MRE, principalement résidents en France, Italie, Espagne, Allemagne, Hollande, Belgique, aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Sur les réseaux sociaux, le succès est également au rendez-vous. Les pages Facebook d'Al Aoula et Arryadia ont enregistré une portée organique de plus de 2,4 millions de personnes et 93.000 interactions le jour du match.

Pour rappel, la SNRT a déployé un important dispositif humain et technologie pour assurer la couverture de ce match, qui a vu le Maroc être sacré Champion d’Afrique des joueurs locaux.