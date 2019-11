Il a réalisé plusieurs spots publicitaires et de célèbres clips pour des artistes comme Saâd Lamjarred (Ghaltana et Salam) et Asmae Lamnawer. Aujourd’hui, à peine trentenaire, il veut donner un nouveau virage à sa carrière et se lancer dans le cinéma. Voici le parcours de Abderrafia par El Abdioui.