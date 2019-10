A un moment où le cinéma marocain tâtonnait, elle, 18 ans à peine, était déjà célèbre. Un Amour à Casablanca, de Abdelkader Lagtaâ, 1991, l'avait révélée. Des décennies plus tard, on ne sort pas indemne de cette rencontre. Mesdames et Messieurs, voici, à cœur ouvert, Mouna Fettou, s'il vous plaît.