© Copyright : DR

La société Autoroutes du Maroc, appuyée par la Primature, vient de demander une licence pour le lancement d'une radio sur l'ensemble du tronçon autoroutier marocain. Les détails.

Autoroutes du Maroc vient de demander une licence à la Haute autorité à la communication audiovisuelle (HACA) pour le lancement d'une radio ponctuelle. Cette radio trafic va émettre sur tout le tronçon autoroutier marocain pour une durée déterminée.

C'est ce que nous explique une source auprès de la HACA. Le courrier a été envoyé il y a deux mois au régulateur qui est actuellement en train d'examiner ce dossier. A son tour, le département de Saâd-Eddine Othmani a appuyé la demande d'ADM en envoyant une autre lettre et en sollicitant la HACA d'octroyer le fameux sésame à la société.

La radio d'Autoroutes du Maroc servira à renseigner les usagers sur les travaux en cours, les bouchons et les déviations de façon à ce qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. Cette radio va également émettre d'une façon générale des informations et des émissions susceptibles d'intéresser les automobilistes et camionneurs.