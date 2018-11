Audience TV: l'inusable "Samihini" cartonne toujours

Le feuilleton turc continue à scotcher les Marocains devant leur écran et trône sur le hit-parade des programmes les plus suivis. Quant aux chaînes les plus regardées, 2M arrive naturellement en tête, loin devant son aînée Al Aoula. Voici le résultats des derniers chiffres d'audience TV.

"Samihini" ("Pardonne-moi"), série turque, dont les épisodes approchent le nombre impressionnant de 200.000, continue de cartonner sur 2M. Elle figure en tête des programmes les plus regardés dans le Royaume. Selon les chiffres du CIAUDMED, Centre interprofessionnel d'audimétrie ( du 31 octobre au 6 novembre et rendus publics ce mercredi 7 novembre), cette série a réuni, lundi 5 novembre dernier, 8 509 000 téléspectateurs, soit un taux d'audience de 68,1%. "Samihini" figure ainsi en tête du Top 5 des émissions les plus suivies sur 2M. En deuxième positon, figure "Hob aama" ("Amour aveugle"), une autre série turque, avec une part d'audience de 67,7%. Suivent "Master chef junior", "Quotidienne Master chef junior" et la série dramatique "Chamal Janoub" qui a été suivie, vendredi 2 novembre dernier, par près de 4. 451. 000 téléspectateurs. Sur Al Aoula, c'est la météo qui arrive en tête des programmes les plus regardés; avec 3 831 000 de télespectateurs, soit 31,2% de part d'audience. En deuxième position, figure le journal télévisé en arabe (26,8% de part d'audience). Suivent les séries "Assahfa Al Oula" et "Rdat Al Walida" puis l'émission "Moudawala". Globalement, 2M domine les parts d'audience au Maroc avec 27,9%, alors qu'Al Aoula bénéficie de 21,6% de parts d'audience, selon CIAUDMED.

Par Khalid Mesfioui