Entre les 16 radios marocaines diffusant leur programme sur les ondes FM, seules quatre ont, aujourd'hui encore, de la visibilité sur les ondes. Les dernières statistiques de leur audience viennent encore une fois confirmer cet état de fait. Les voici.

La radio Mohammed VI du Coran, qui fait partie du bouquet de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision est toujours la station la plus écoutée au Maroc. Et les chiffres sont éloquents. Lors des dernieres études d'audience cumulée du troisième trimestre, de juillet à septembre 2019, cette station de radio, très appréciée par les auditeurs marocains, a arraché une part d'audience de 14,23%. Elle est suivie de Med Radio, avec 12,82%, puis de Hit radio avec 10,11% et enfin Medi 1 avec 6,79%.

Dans la liste des radios les moins loties, on retrouve en première position Chaîne Inter (SNRT) avec 0,59% de part d'audience, puis Radio Plus dirigée par le journaliste Abderrahmane Adaoui avec 1,83%, bien aprés MFM (8,36%°) et Medina FM, qui se taille un petit 2,93% de part d'audience.

Si les ondes FM marocaines sont alimentées par plus de 16 radios, seules quatre radios ont donc de la visibilité, et arrivent à s'en sortir avec des parts de marché plus ou moins honorables. Ainsi, les moment où les auditeurs marocains écoutent le plus la radio en comparaison avec un jour de week-end, on retrouve par ordre chornologique la radio Mohammed VI (17,98%), Hit Radio (12,37%), Med Radio (12,02 et Medi 1 (11,30%).