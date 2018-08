© Copyright : DR

Nombreux sont les chiens qui ont été sauvés ces dernières années au Maroc grâce à la grande mobilisation des internautes. Pétitions, dons d'argent, collecte de fonds et groupes dédiés à l'adoption montrent que les Marocains s'acharnent à défendre la cause canine.

Depuis les prémices de la civilisation, le chien est considéré comme étant le meilleur ami de l’Homme. Ce surnom n’est pas fortui, puisque le chien dispose de qualités qui font de lui un excellent compagnon de l’être humain.

Au Maroc, l’adoption des chiens est devenue monnaie courante, voire même une culture à part entière. Cet engouement est dû à la prise de conscience des Marocains des bienfaits du chien.

Avoir un chien dans sa vie signifie avoir un compagnon qui sera toujours là pour vous, sans porter de jugement sur ce que vous faites. Avoir un chien, c’est ne jamais rester seul. Il sera toujours le premier à vous saluer quand vous arrivez à la maison, mais surtout il sera le plus heureux à votre retour et il le montrera toujours.

Il semblerait aussi, selon une étude suédoise, que les personnes qui grandissent entourées de chiens ont moins de risques de développer des allergies et de l’asthme, ce qui contribue directement à renforcer leur système immunitaire dès leur plus jeune âge.

Toutes ces raisons on fait que les Marocains se mobilisent de plus en plus sur les réseaux sociaux en faveur de la cause canine, en particulier pour l’adoption des chiens.

On note désormais un nombre assez important de groupes dédiés à l’adoption et à la protection de ces créatures à quatre pattes.

"Les hébergés aux refuges, les nouveaux nés chez les particuliers où même les abandonnés à la rue, n'hésitez pas à partager" est l’intitulé d’un groupe Facebook, comptant à peu près 25.000 internautes et ayant pour objectif de mettre en relation des personnes recueillant des animaux dans la rue et d’autres disposées à les adopter.

"Ce groupe a pour finalité de sensibiliser le public à adopter les animaux, comme un moyen de contrôle de la population féline/canine au Maroc, mais aussi responsabiliser les gens à prendre en charge correctement leurs animaux de compagnie", a lancé M. Macisse -modérateur du groupe et vétérinaire- dans une déclaration à la MAP.

"Étant vétérinaire, je participe de ma part à donner des conseils aux adhérents, tout en mettant en valeur la déontologie vétérinaire", a-t-il ajouté à l'occasion de la journée mondiale du chien.

Le vétérinaire a notamment fait part d’une histoire pour le moins que l’on puisse dire empathique d’un couple allemand, qui, à la veille de son départ du Maroc, a aperçu l’annonce d’un chien maltraité sur le groupe et a dû annuler leur vol, prolonger son séjour, rien que pour le prendre en charge jusqu'à son expatriation. "Quelques mois après, ils ont posté des photos de lui. Il a connu des jours meilleurs", a-t-il confié en toute fierté, relevant que c’est ce genre d’histoires qui le pousse "à consentir davantage d’efforts pour la cause canine".

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs internautes adhérents au groupe, ont salué cette initiative qui leur a permis de découvrir ce que c’est l’amour de la race canine.

"Grâce à cette plate-forme, j’ai pu sauver la vie d’un chien qui venait d’être mis dans un refuge", a lâché Mme Majda, propriétaire d’un chien, ajoutant que ce dernier allait être euthanasié -faute de place disponible- et qu’elle était "fière" de lui avoir évité cette souffrance.

Abondant dans le même sens, Ahmed Tazi, président de l'Association de défense des animaux et de la nature (ADAN) (basée à Rabat), affirme ne pas négliger le rôle primordial des réseaux sociaux dans l’adoption des chiens, estimant que c'est un "excellent moyen" d’information et de communication avec toute personne intéressée par la race canine.

"Grâce aux réseaux sociaux, nous avons réussi à faire adopter des chiens handicapés, des chiens âgés ou d’autres souffrant de maladies graves", fait savoir M.Tazi, ajoutant que l’association dispose d’une base de donnée complète de tous les chiens du refuge, mais qui ne peuvent pas tous être mis à disposition des internautes, faute de temps et de moyens.

"Un chien sur 20 est adopté grâce aux réseaux sociaux. C’est plutôt pas mal, mais il est toujours possible d'élever ce nombre", a-t-il espéré.

M.Tazi, a notamment affirmé que les réseaux sociaux les aident à alerter le maximum possible de gens des conséquences de l'abandon, une tragédie qui se déroule assez fréquemment au Maroc.

Nonobstant, le président de l’Association regrette le manque d’engagement réel des internautes, qui se contentent de "commentaires" et de "likes" au lieu d’agir de façon concrète.

"J’ai envie de dire aux internautes actifs sur les réseaux sociaux: oui agissez sur les réseaux sociaux, mais essayez aussi d'être effectifs et fiables sur le terrain, ne serait ce que par un don ou une simple visite à l’association, ou encore par un avis constructif sur nos réseaux", a-t-il martelé.

"Nos chiens ont besoin de vous plus que tout", a-t-il dit en caressant un chien croisé avec affection et amour.

La journée mondiale du chien, qui se tient le 26 août, est l’occasion de mettre le chien à l’honneur et de sensibiliser la planète entière contre les maltraitances, les souffrances, les négligences et les abandons dont souffre l'animal le plus fidèle de la planète.

Elle célèbre toutes les races pures et mixtes et rend hommage aux chiens et à leurs propriétaires, qui travaillent sans relâche pour sauver des vies, nous garder en sécurité et nous apporter du réconfort.