© Copyright : MAP

L’ancien directeur général de l’Agence Maghreb Arabe presse (MAP), Abdeljalil Fenjiro, est décédé mardi à Rabat, à l’âge de 80 ans, apprend-on auprès de sa famille.

Natif de Rabat en 1938, Feu Abdeljalil Fenjiro fut une référence vivante du journalisme national. Son nom est demeuré indubitablement lié à la MAP pour avoir longtemps présidé aux destinées de l’une des plus grandes agences de presse d’Afrique et du monde arabe en tant que directeur puis directeur général de 1974 à 1999, avant d’être nommé ambassadeur du Maroc au Liban.

Tout au long de son parcours professionnel, le défunt avait un haut sens des responsabilités, de la rigueur, du respect strict de la déontologie et de la discrétion. L’apport de ce professionnel émérite ne s’est pas limité au journalisme d’Agence mais va au-delà pour marquer de son empreinte le paysage médiatique national, régional et continental.

Ainsi, Feu Fenjiro avait contribué activement à la fondation de l’Agence panafricaine de Presse "PANA" en 1979, de l’Agence Islamique internationale de Presse "IINA" (1970), du Pool des Agences de Presse des Pays non-alignés "NANAP" (1975), de la Fédération des Agences de Presse arabes "FANA" (1974), du Pool des Agences de Presse des Pays de l’UMA (1989), ainsi qu’à la création de l’Alliance des Agences méditerranéennes de Presse "AMAN" (1992).

Très respecté par ses pairs dans tous ces forums, Abdeljalil Fenjiro fut élu à trois reprises président de la FANA au début des années 80 et 90 et une quatrième fois en 1999, lors de la 27e Assemblée générale de la FANA, qui l’a consacré Président d’honneur à vie et consultant permanent.

En 1995-1996, Abdeljalil Fenjiro fut président de l’AMAN qui regroupe des agences de presse des pays européens et arabes du bassin méditerranéen.