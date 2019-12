© Copyright : DR

Pour la sixième fois depuis 2012, la Lydec vient de recevoir le trophée «Top Performer RSE», décerné par l’agence de notation extra-financière, Vigeo Eiris, aux entreprises, cotées et/ou émettrices de titres obligataires, les plus performantes en matière de responsabilité sociale.

Dans un communiqué,la Lydec explique que pour cette sixième distinction, elle a été consacrée pour sa performance globale et plus particulièrement pour 8 critères:

• Prise en compte des risques de pollution;



• Maîtrise des impacts liés à l'utilisation et à l'élimination du produit ou du service;



• Gestion responsable des restructurations;

• Contribution au développement socio-économique du territoire ; • Orientation responsable des contrats et respect des droits des clients;

• Intégration de critères de conformité sociale dans l’homologation et la sélection des fournisseurs;

• Prévention de la corruption et du blanchiment;

• Equilibre des pouvoirs, respect des compétences et efficacité du Conseil d’Administration.

La Lydec maintient également sa présence dans le «Casablanca ESG 10», l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) lancé, en septembre 2018, par la Bourse de Casablanca, en collaboration avec Vigeo Eiris, poursuit la même source.

Ce référentiel regroupe les 10 valeurs cotées ayant obtenu les meilleures notations ESG de l’agence de notation extra-financière.



Le délégataire casablancais figure, en effet, parmi les cinq entreprises cotées qui ont significativement amélioré leurs scores de 2019 par rapport à 2018, et ce, en grimpant de 6 points.

«Cette double distinction nous incite à fournir plus d’efforts pour maintenir et renforcer notre performance extra-financière et mériter cette reconnaissance au regard de nos différentes parties prenantes. Le déploiement de la nouvelle Feuille de Route Développement Durable 2030 de la Lydec, aujourd’hui en cours, constitue, en effet, un élément majeur dans cette démarche d’intégration renforcée de la RSE à tous les niveaux de l’entreprise», souligne le communiqué, citant Abdellah Talib, directeur du développement durable, de la communication et de l’innovation à la Lydec.