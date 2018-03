© Copyright : DR

Contenu de marque. Il ne fait plus de doute que la transformation digitale fait désormais partie du quotidien des entreprises. Celles qui ne s’y sont pas encore mises devront le faire rapidement. A défaut, elles risquent de rater un tournant décisif.

S’il y a une évolution à laquelle la PME marocaine doit s’adapter en ces temps-ci, c’est bien la transformation digitale. L’utilisation de toutes les technologies digitales disponibles est devenue une nécessité incontournable pour améliorer les performances et la productivité des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites.

Mais pour réussir ce challenge, il faut avant tout garder à l'esprit que la transformation digitale affecte les entreprises sur trois niveaux distincts, à commencer par son business modèle. La transformation numérique révolutionne les modèles traditionnels en les rendant disruptifs. Elle impacte également les process métiers qui doivent être revus de manière à tenir compte d’une offre de plus en plus digitalisée. Il s’agit même là d’un préalable à la transformation digitale. Il y a enfin le parcours client. Avec la pénétration de la technologie, le client est désormais plus connecté, plus mobile, plus exigeant. De nouvelles habitudes de consommation voient en effet le jour en matière de communication, de divertissement, de transport ou de commerce. Face à cette évolution irréversible, les entreprises n’ont d’autre choix que de s’adapter et d’opérer leur «transformation numérique». Et détrompez-vous: il ne s’agit nullement d’une simple mise à jour informatique. Il faut voir là un changement profond de la culture et de l’organisation de l’entreprise. Un schéma dans lequel le digital n’est plus un outil, mais devient un état d’esprit global, une culture transversale appliquée à l’ensemble des départements et des métiers de l’entreprise.

La transformation digitale peut aujourd’hui être déclinée en trois axes qui permettent la disparition des barrières spatiales et temporelles. Il s’agit de la connectivité mobile, de l’Internet des objets (IoT) et l’universalité de l’Internet.

Conscient de cette révolution qui touche le monde de l’entreprise, inwi a lancé la «Caravane PME», un dispositif d’accompagnement des PME pour leur permettre de faire face à ces nouvelles exigences quels que soient leurs secteurs d’activité. «En tant qu’opérateur global de télécommunication, inwi accompagne au quotidien les entreprises marocaines de toutes les tailles et opérant dans tous les secteurs d’activité pour lancer, orienter et réussir leur processus de transformation numérique», explique Sami Landoulsi, directeur Solutions Entreprises chez inwi.

Sensibilisation des entreprises aux enjeux de la transformation numérique et leur accompagnement dans leur processus de changement sont ainsi les principaux axes sur la base desquels le dispositif de la caravane a été mis en place. En partenariat avec la Chambre française du commerce et de l’industrie du Maroc (CFCIM), la caravane PME d'inwi a lancé le 31 mars 2017 la 1re édition de sa tournée, avec des escales dans 7 villes du Royaume dans le cadre d’un événement inédit baptisé «Entreprise du futur». Il s’agit d’Oujda, Rabat, Fès, Meknès, Marrakech, Tanger et Agadir où la caravane a pu toucher plus de 500 entrepreneurs.

Des spécialistes et des jeunes entrepreneurs nationaux ont été mobilisés pour partager leurs expériences et les best practices les mieux adaptés au tissu économique marocain. Et ainsi sensibiliser les PME aux enjeux de la transformation digitale, désormais inévitable à toute entreprise pour gagner en productivité et faire face à la concurrence à l’ère digitale. «Nous attachons en effet une grande importance au travail de sensibilisation et de suivi permanent des tendances et des évolutions en la matière. La transformation numérique n’est en effet plus un luxe. C’est une nécessité pour améliorer la productivité de l’entreprise et sauvegarder sa compétitivité dans un environnement où le digital et la mondialisation prennent désormais une grande place», ajoute le directeur Solutions Entreprises d'inwi.



La Caravane PME est devenue un rendez-vous annuel et récurrent. En effet, forte de l’engouement enregistré lors de l’édition précédente, la caravane PME sillonnera cette année les 7 villes hôtes avec de nouvelles thématiques au cœur des préoccupations des PME marocaines.

A ce dispositif s’ajoute un autre consistant à mettre à la disposition des entreprises l’ensemble des outils nécessaires pour relever le challenge de la transformation digitale. «Chez inwi business, branche entreprise de l’opérateur inwi, nous mettons à leur disposition toutes les technologies disponibles: la fibre optique, l’ADSL, la 4G et l’internet par satellite. C’est ce que nous appelons le mix technologique», souligne Sami Landoulsi. Et d’ajouter: «Nous accompagnons également les entreprises en leur proposant des solutions d’hébergement et de services managés dans notre Cloud avec des paliers de services adaptés à leurs besoins».

L’accompagnement d'inwi se fait également sur le volet de la sécurité informatique, une des préoccupations majeures des entreprises. Cela se concrétise par la mise à disposition d’une expertise en matière de veille, de protection et de gestion opérationnelle.