La compagnie maritime FRS lance une nouvelle application, Frs1clic, qui permet de réserver des billets en moins d’une minute.

La compagnie FRS, qui opère dans le Détroit de Gibraltar depuis 2000, a lancé cette semaine Frs1clic, une nouvelle application mobile qui permet aux utilisateurs de réserver leurs billets en moins d'une minute, juste en saisissant un numéro de téléphone. En prime, tous les utilisateurs qui réserveront leurs billets via l'application bénéficieront automatiquement de 20 % de réduction et ce, jusqu'au 22 mars.

Cette application permet de réserver des billets pour voyager sur les lignes FRS dans le Détroit: Sebta-Algésiras, Tanger Med-Algésiras et Tanger Ville–Tarifa. Elle est disponible sur tous les appareils iOs et Android. De plus, elle propose une option «Réservez maintenant et payez plus tard» qui permet d’obtenir un code localisateur pour pouvoir ensuite payer au niveau des guichets, points de vente ou via le Call Center FRS. Comme tous les autres canaux de vente FRS, l’application accepte la réservation en dirhams et en euros.

Comme l’explique Marcial Pico, marketing manager de FRS, dans un communiqué diffusé par la compagnie, l’application est orientée à 100% vers le client, ce qui facilite le processus de réservation et simplifie les procédures. En plus de réserver en un seul clic, l’utilisateur peut également consulter les informations sur le voyage, les questions fréquentes, les horaires et les points de vente. L’application est disponible en espagnol, en français et en anglais.