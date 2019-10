© Copyright : DR

Comicom, filiale du groupe Safari, acteur majeur dans la distribution des tracteurs et du matériel agricole au Maroc, détient aussi la concession automobile de Mahindra. Voici la nouvelle gamme de véhicules utilitaires, et pour particuliers, que propose le constructeur automobile indien au Maroc.

C’est lors d’une conférence de presse organisée jeudi 24 octobre dans le siège casablancais de Comicom, situé dans la zone industrielle sur la rocade de l'autoroute reliant Casablanca à Rabat, que cette filiale du groupe Safari vient de présenter sa nouvelle gamme de véhicules.

Dès lundi 28 octobre, Comicom proposera à sa clientèle marocaine trois nouveaux modèles de voiture Mahindra, une marque indienne. En souvrant sur le marché marocain, Mahindra affiche son objectif de rendre accessibles aux particuliers et aux professionnels des produits de grande qualité, à des prix compétitifs.

À cet effet, le constructeur automobile indien propose le crossover urbain KUV 100, un mini-SUV conçu en Inde.

Fruit du travail de 300 ingénieurs et concepteurs, ce véhicule est équipé d’un moteur 1,2 essence et diesel. Equipé, entre autres d’un ordinateur de bord, de la climatisation, d’un écran tactile, du bluetooth, de commandes au volant, de l’ouverture et du démarrage sans clé, le KUV 100 dispose d’un coffre spacieux de 243 litres, extensible à 473 litres.

Mahindra propose aussi à sa clientèle marocaine le XUV 500. Ce véhicule est un SUV doté de 7 places. D'une allure moderne et stylée, son habitacle séduit par la qualité des matériaux utilisé. Doté de son nouveau système d’infotainment tactile couleur qui permet de connecter son smartphone via Android. Pourvu d’un moteur 2,2 litres diesel qui développe 140 chevaux, le XUV 500 offre une conduite confortable, aussi bien sur les routes asphaltées que sur les pistes accidentées.

Le troisième modèle proposé à la vente est le véhicule qui a le plus fait connaitre Mahindra à travers le monde. Il s’agit de l’utilitaire Scorpio. Ce pick-up de nouvelle génération est doté d’une nouvelle carrosserie, d’une transmission à 6 vitesses, d’un moteur turbo diesel d’une puissance accrue de 140 chevaux et sa charge utile peut aller jusqu’à 1195 kg.

Doté d’un moteur 2,2 litres fiable et économique, le Scorpio affronte tous les challenges professionnels avec aisance. Véhicule polyvalent muni de tout le confort nécessaire, il offre une panoplie d’équipements de série: climatisation, bluetooth, fermeture centralisée commandée à distance. Le Scorpio propose aussi des habitacles plus attrayants et un excellent rapport performance-qualité-prix. Ce véhicule utilitaire offre ainsi la même sensation qu’une voiture, tout en conservant la robustesse et la fiabilité qui font la renommée du modèle dans le monde. Particularité de cet utilitaire, il est disponible en cabine simple (2 places) et en cabine double (5 places).

Mahindra ne compte d'ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin. Après l’ouverture de deux showrooms à Casablanca, d’autres verront le jour en 2020 à Rabat, Marrakech, Agadir et Tanger.

Comicom prévoit même de couvrir l’ensemble du territoire du royaume, avec pas moins de 15 succursales dotées d’installations et équipements modernes