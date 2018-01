© Copyright : DR

Le sport en groupe réduit le stress, améliore le mental et augmente les aptitudes physiques. Cependant, il n’est pas toujours facile de trouver les bons coéquipiers pour en pratiquer.

Les personnes qui pratiquent du sport en groupe enregistrent une baisse de 26% de leur stress perçu, des améliorations mentales de 12,6%, physiques de 24,8% et émotionnelles de 26%. C’est ce qui ressort de l’étude publiée dans la revue médicale The Journal of the American Osteopathic Association. Elle vient confirmer ce que les spécialistes disent des bienfaits d’une activité sportive régulière sur la santé physique et morale des personnes.

Avoir conscience de cela ne suffit pourtant pas pour que tout le monde se mette au sport. Pour beaucoup, une activité sportive n’est exercée que dans un environnement favorable et en groupe. D’aucuns éprouvent en effet des difficultés à en faire de manière individuelle et ce, pour plusieurs raisons. D’abords, il est question de motivation et d’encouragement. Ensuite, plusieurs activités sportives ne peuvent s’exercer qu’en groupe, comme le foot, le basket ou encore le tennis… c’est pourquoi la présence d’un ou plusieurs coéquipiers est parfois nécessaire pour exercer le sport favori, voire celui pour lequel on est le plus motivé.

Mais comment faire lorsque les amis, les collègues ou l’entourage ne souhaitent pas en pratiquer en votre compagnie ou ne partagent pas le même penchant pour votre sport préféré?

Aujourd’hui, il existe dans le monde des applications mobile qui permettent de remédier à cette problématique. C’est le cas par exemple de «Coach’in» lancée par inwi dans le but de démocratiser et faciliter l’accès à la pratique sportive au plus grand nombre de personnes. L’application a déjà été téléchargée plus de 40.000 fois et enregistre quelque 36.000 utilisateurs actifs en moins d’un mois après son lancement.

Son lancement est intervenu dans le cadre de son engagement pour accompagner les Marocains au quotidien et les inciter à exercer une activité physique régulière en capitalisant sur son cœur de métier: la technologie.

L’idée de proposer cette application innovante découle du succès enregistré par le programme «Coach’in» lancé en 2016. «Le programme Coach’in, lancé en 2016, nous a permis de constater l’engouement des Marocains pour l’activité physique structurée et encadrée. Des milliers de personnes, tous âges confondus, ont participé à nos sessions dans plusieurs régions du pays», explique Brahim Amdouy, manager des contenus à inwi. L’application vient aujourd’hui en réponse aux attentes des utilisateurs qui peuvent désormais organiser eux-mêmes un évènement sportif et trouver les personnes qui sont à proximité et qui souhaitent s’y inscrire. On compte aujourd’hui plus de 4000 activités créées par les utilisateurs.

L’application Coach’in est, en outre, dotée d’un podomètre qui permet de calculer, en temps réel, les pas effectués pendant la journée et de suivre ainsi son activité physique quotidienne. Des articles, des conseils et des vidéos sont également proposés pour apporter une expérience utilisateur optimale. «C’est une solution complète pensée et développée pour accompagner, au quotidien, les sportifs débutants ou confirmés. Les notifications de matchs et d’événements sportifs à proximité sont par exemple des éléments déterminants pour une pratique sportive régulière», conclut Brahim Amdouy.

Téléchargez Coach’in et découvrez une nouvelle façon de faire du sport en groupe:

App Store (iOS)

Google Play (Android)