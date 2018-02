© Copyright : DR

Comme dans plusieurs pays du monde, le e-sport s’impose aujourd’hui clairement comme une tendance de fond qui révolutionne le domaine du gaming dans le royaume.

C’est une discipline apparue il y a plus de 30 ans, mais qui s’impose aujourd’hui comme une véritable tendance de société. Le e-sport, ou la pratique du sport sur support électronique, connaît actuellement une ascension fulgurante. Il s’est littéralement professionnalisé au point que des sponsors se bousculent pour contribuer à son financement.

A titre d’illustration, il suffit de rappeler qu’en 2017, le e-sport a généré plus de 1,5 milliard de dollars de revenus, incluant sponsoring et recette de la diffusion en streaming, soit une croissance de 26% comparativement à 2016.

Aujourd’hui, à côté de la pratique amateur au sein de ligues semi-professionnelles, il existe un e-sport de haut niveau avec des compétitions diffusées en direct dans plusieurs pays et générant des revenus considérables.

Avec une audience qui dépasse 665 millions de spectateurs et 15,6 milliards d’heures de visionnage, le e-sport est donc clairement devenu une pratique incontournable, et le Maroc n’échappe certainement pas à cette tendance. Selon les estimations des spécialistes, la discipline compte près d'un million d’adeptes dans toutes les régions du royaume et des joueurs marocains commencent déjà à s’illustrer lors de compétitions internationales, suivies par des millions d’internautes et de téléspectateurs partout dans le monde.

Développement de jeux 100% marocains

Pour accompagner cette révolution, inwi s’est engagé auprès de la communauté marocaine des gamers et des développeurs de jeux vidéo réunis au sein du collectif «Moroccan Game Developpers». L’objectif est d’accompagner ces personnes pour créer des jeux 100% marocains, les promouvoir et participer à l’émergence d’une réelle industrie du jeu vidéo dans le royaume et sa région. D’ailleurs, cette collaboration a déjà donné ses premiers fruits, en permettant notamment le développement de jeux inspirés de la culture marocaine et qui ont connu un grand succès. Il s’agit par exemple de «Z7am» et «Trombiya», tous deux disponibles sur «La3b’in», la plateforme inwi dédiée au gaming. Inwi est actuellement le seul opérateur marocain à disposer d’une plateforme entièrement dédiée aux jeux 100% marocains sur mobile.

Dans la continuité de cet accompagnement, inwi a également créé, en partenariat avec Area12, «inwi e-league», avec pour objectifs de participer à développer et à structurer la pratique du e-sport au Maroc, de fédérer les joueurs marocains et de leur permettre de participer à des manifestations internationales. «La création de la inwi e-league confirme l’engagement constant de l’opérateur pour accompagner au quotidien les gamers, les développeurs et les passionnés d’e-sport au Maroc», explique Brahim Amdouy, manager des Contenus à inwi.

«inwi e-league» une porte vers les compétitions internationales

Concrètement, «inwi e-league» est un programme de compétitions professionnelles qui s’étale sur toute l’année. Il est ouvert à tous les joueurs marocains autour de huit jeux phares comme «League of legends», «Fifa 2017», «The King of Fighters XIV», «Street Fighter V», «Clash Royale»… Ce sont d’ailleurs ces jeux qui attirent le plus de monde au niveau des compétitions internationales. «Notre objectif est de participer à structurer la pratique de l’e-sport au Maroc, d’offrir aux joueurs des espaces et des plateformes de compétition aux standards internationaux et de faire du Maroc une étape de qualification aux manifestations internationales en matière d’e-sport», ajoute Brahim Amdouy.

Notons qu’inwi e-league et AREA 12 intègrent officiellement l’ESWC (eSports World Convention). Chaque année, le vainqueur de la compétition se voit automatiquement qualifié et pris en charge pour représenter le Maroc lors des championnats du monde au Paris Games Week.

Depuis son lancement en mai 2017, inwi e-league a connu un engouement massif des gamers marocains avec plus de 20.000 inscrits et 5 millions qui ont interagi avec la plateforme. inwi e-league s’impose ainsi comme une plateforme de référence pour le gaming au Maroc. Elle confirme également l’engagement constant d’inwi pour la promotion et le développement du e-sport au Maroc.