La ville de Mohammedia accueille son premier hôtel Ibis, fruit d'un partenariat entre le groupe hôtelier Accor et le groupe immobilier Mfadel.

La ville de Mohammedia vient d’accueillir son premier hôtel Ibis. Un communiqué du groupe Accor annonce l’ouverture de cette nouvelle unité, destinée à héberger les voyageurs d’affaires, les couples qui souhaitent découvrir la ville ou les familles venues profiter de la plage.

Le nouvel hôtel est situé à cinq minutes de la gare et en face du fameux parc de Mohammedia, non loin du port et du centre-ville. Il compte 96 chambres modernes équipées de la nouvelle literie «Sweet Bed by Ibis» pour un confort absolu. Toutes les chambres offrent un accès internet wifi et par fibre optique.

Ce nouvel Ibis est le fruit d’un partenariat entre le groupe Mfadel et AccorHotels. «Ce partenariat vient annoncer une nouvelle ère pour le développement du groupe Mfadel», peut-on lire dans le communiqué diffusé à cette occasion. L’ouverture de cet hôtel Ibis complète ainsi une offre déjà large et diversifiée du projet Central Park et vient renforcer son positionnement comme centre résidentiel et d’affaires unique en son genre dans la ville. Les deux groupes ont affirmé vouloir ce partenariat stratégique et durable, pour faire rayonner la ville de Mohammedia et étendre l’expérience sur d’autres projets.