© Copyright : DR

RMA met en place la plateforme de gestion des sinistres automobile permettant d’indemniser l’assuré dans l'immédiat sur la base d’une expertise à distance.

Visant à accompagner le client durant toute la durée du contrat et spécialement à l’occasion de sinistres, RMA fait de la refonte du service après-vente son cheval de bataille. C’est ainsi que l'assureur met en place la plateforme de gestion des sinistres automobile «Allo RMA», permettant d’indemniser l’assuré sur la base d’une expertise à distance à travers des photos collectées sur le lieu du sinistre et de proposer une offre d’indemnisation soumise à l’assuré immédiatement. Le sinistre est géré ainsi de bout en bout, tout en garantissant la rapidité de la prise en charge.

Par ailleurs, RMA renforce ses services en multicanal basé sur le ATAWAD (Any time, anywhere, any device). Un espace sinistre automobile sur le site web et l’application mobile seront mis en place en mars, permettant aux assurés de RMA de consulter leurs statuts et de recevoir toutes les informations par rapport aux différentes étapes du sinistre. Ainsi, le client aura accès à l’information à tout moment, quel que soit le canal: Agent, application Mobile RMA, plateforme téléphonique «Allo RMA», espace e-sinistre...

A rappeler que dans le cadre de ses solutions de self-care offertes à ses assurés, RMA a donné en octobre dernier la possibilité à ses assurés de renouveler en un clic leur contrat automobile, en faisant livrer l’attestation partout au Maroc.

«Aujourd’hui, dans un contexte où l’expertise technique compense difficilement la course tarifaire, la conviction à RMA est que l’innovation est devenue cruciale pour le développement du métier d’assurance. Le couple Savoir-faire technique et Innovation se révèle comme seul moyen pour se différencier en apportant de la valeur ajoutée. Tout en permettant de répondre aux besoins naissants des assurés, la compagnie s’arrime résolument au nouveau mode de vie et au boom digital. Pour ce faire, seule une transformation digitale de fond constituerait le levier majeur permettant d’offrir les produits innovants attendus», lit-on dans un communiqué de la compagnie.

RMA n'en est pas à son coup d'essai en matière de digitalisation. Parmi les meilleurs exemples, Auto Hifad Express, qui s’appuie sur les nouvelles technologies pour assurer un service de remboursement rapide dans les 24h sans que le client ait à se déplacer, et dont le taux de satisfaction dépasse les 90% parmi les utilisateurs. Autre exemple, la télématique embarquée avec la solution MalakBox qui révolutionne l’usage de l’assurance automobile, en offrant une solution dans l’anticipation et la prévention des risques sur la route.