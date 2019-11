© Copyright : DR

Une délégation de hauts responsables du ministère de l’Economie et des Finances s’est rendue à Washington pour participer aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire International, tenues du 17 au 21 octobre 2019.

Ces assemblées annuelles réunissent les gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI et sont consacrées aux questions concernant notamment la réduction de la pauvreté, le développement économique, la stabilité du système financier mondial et les financements internationaux, souligne le ministère des Finances dans un communiqué.

Les travaux du Comité du développement conjoint de la Banque mondiale et du FMI ont porté essentiellement sur le développement à l'ère des chaînes de valeurs mondiales, le projet de capital humain, les emplois et la transformation économique.

A l’occasion de ces assemblées annuelles, la délégation marocaine a tenu une réunion bilatérale avec la nouvelle directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Lors de cette rencontre, la partie marocaine a fait part à Kristalina Georgieva de l’état d’avancement des différentes étapes franchies dans la préparation des Assemblées annuelles 2021 de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech, est-il précisé. La partie marocaine a, en outre, souligné que le royaume du Maroc est engagé à faire réussir cet événement, poursuit la même source.

La délégation marocaine a, également, participé à plusieurs réunions institutionnelles dont notamment les réunions du président du groupe de la Banque mondiale et de la directrice générale du FMI, respectivement avec les gouverneurs africains et avec les gouverneurs arabes.