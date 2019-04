Wafa Assurance acquiert deux compagnies au Cameroun

Wafa Assurance et Boniface Kacyem viennent de conclure un accord portant sur le rapprochement avec les compagnies d’assurance Pro Assur SA et Pro Assur Vie, qui opèrent respectivement dans la Vie et la Non-Vie au Cameroun.

Cette double opération, indique l’assureur marocain, confère la majorité à Wafa Assurance au sein des deux compagnies camerounaises.

Dans le cas de Pro Assur SA, il s’agit d’une acquisition d’actions et une augmentation de capital concomitantes, en vue de porter le niveau de participation de Wafa Assurance à 65% des actions et droits de vote. Dans le cas de Pro Assu Vie, il s’agit d’une acquisition d’un bloc de contrôle représentant 89,4% des actions et droits de vote de la compagnie. Maroc: Wafa Assurance cherche à acquérir des compagnies, y compris en Afrique anglophone Ces deux opérations restent soumises aux accords des autorités de tutelle et de régulation du secteur des assurances au Maroc et au Cameroun. «Déjà présente au Cameroun, à travers sa filiale Wafa Assurance Vie Cameroun, l’acquisition de ces deux compagnies permet à Wafa Assurance de compléter et de renforcer son dispositif au sein de la première économie de la zone CEMAC», ajoute ledit communiqué.

Par Ayoub Khattabi