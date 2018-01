© Copyright : DR

Le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, a fait savoir, mardi 30 janvier, que plusieurs chantiers en cours d’exécution par son département dans le cadre du projet de la voie express Taza-Al Hoceima, "sont en cours d’achèvement".

L’annonce a été faite par Abdelkader Amara dans une déclaration à la MAP à l’occasion d’une visite de terrain de certains ouvrages d’art et de sections de cette route, dont les travaux de réalisation ont atteint un taux de 80% et qui sera fin prête au début de l’année prochaine.

Le ministre et la délégation l’accompagnant se sont enquis, lors de cette visite, du déroulement des travaux de reconstruction et de dédoublement de deux ouvrages d’art sur la rivière Larbae pour un coût global de plus de 12,495 millions de dirhams et de deux ponts au niveau du point dit "Chaaba" et de la rivière Tarmst (plus de 24,33 millions de dirhams), outre les travaux de réalisation du tronçon routier "Sebt Bouqallal", qui mobilisent un investissement d’environ 16,482 millions de dirhams.

Ils se sont également informés des actions menées pour résoudre la question des glissements de terrain au niveau de plusieurs tronçons. Une enveloppe de plus de 29,399 millions de dirhams a été consacrée à ce problème. Le ministre a indiqué que cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du suivi des travaux de réalisation de cette route sur une longueur de près de 150 km, avait pour objectif de résoudre certaines difficultés qui entravent le bon déroulement des travaux, notamment les glissements de terrain et l’expropriation.

"L’ensemble des difficultés ont été surmontées en partenariat avec les autorités locales et les élus", a souligné Abdelkader Amara, ajoutant que les travaux de réalisation de cette route avancent à "une cadence rapide".

Le ministre a indiqué que ce projet constitue une valeur ajoutée sur le plan socio-économique dans la mesure où il devrait contribuer au renforcement du processus de développement économique des régions, réduire le temps de parcours entre les villes, améliorer la sécurité routière et booster le secteur touristique.

Le projet de la voie express Taza-Al Hoceima s’inscrit dans le cadre du développement des provinces du nord et de l’est du royaume à travers le développement d’infrastructures routières répondant aux normes de qualité et de sécurité.

Les travaux effectués sur cette route comprennent un dédoublement de la Nationale 2 et de la route régionale n°505 sur une longueur de 148 km, avec une enveloppe budgétaire estimée à 3.3 milliards de dirhams, ainsi que la construction de 40 ouvrages d’art et viaducs.