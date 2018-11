Voici pourquoi le ministre Benchaâboun se rend à Alger

Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Economie et des finances.

© Copyright : DR

Le ministre de l'Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, a participé, ce dimanche 18 novembre à Alger, à la 3e Conférence ministérielle Finances et investissement du Dialogue 5+5 qui s'est tenue sous le thème: "les investissements liés au changement climatique et à la transition énergétique".

Mohamed Benchaâboun est arrivé samedi à Alger, la veille de cette conférence qui a regroupé les ministres des Finances des cinq pays de la rive nord de la Méditerranée et ceux de l’Union du Maghreb arabe (UMA), a appris le360 de sources concordantes. Les travaux de cette 3e conférence se sont achevés ce dimanche en début d'après-midi, soit après 4 heures de débats, avec l'adoption de "la déclaration d'Alger" des ministres des Finances du Dialogue 5+5. Le ministre marocain de l'Economie et des finances a présenté un exposé relatif au thème principal de la conférence, à l'instar de Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie et des finances. "L'intervention de Mohamed Benchaâboun a été appréciée par l'assistance", souligne à le360 une source ayant assisté aux débats. Deux autres thèmes ont fait l'objet d'interventions de la part notamment des ministres des Finances de l'Algérie, Abderrahmane Raouia, ainsi que des représentants de la Tunisie et du Portugal, selon nos sources. Les deux autres thèmes étaient liés à "l'échange d'informations et de renseignements dans le domaine douanier" et à "la politique fiscale attractive pour l'investissement sans qu'il soit dommageable". Mohamed Benchaâboun regagnera le Maroc dimanche en fin d'après-midi via l'aéroport international de Casablanca.

Par Mohamed Chakir Alaoui