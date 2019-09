© Copyright : DR

Le gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, a décidé d'organiser au Maroc le premier forum économique mondial de Libye, les 11 et 12 novembre prochains à Rabat, a appris ce samedi 28 septembre le360 de source gouvernementale. Détails.

Une délégation libyenne, comprenant des officiels et des opérateurs économiques, a rencontré cette semaine à Rabat, des membres du gouvernement dont le ministre de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économique numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Cet évènement de grande envergure sera organisé en partenariat avec l'Union générale des chambres de commerce, d'industrie et de l'agriculture de Libye et la Fédération marocaine des chambres de commerce, d'industrie et de services du Maroc.

Lors de son passage à Rabat, Mohamed Abdelkrim Raied, président de l'Union générale des chambres de commerce, d'industrie et de l'agriculture de Libye a plaidé pour le renforcement du partenariat économique entre les deux pays.

«Il faut regarder, a-t-il déclaré à le360, l'avenir avec réalisme et optimisme, la Libye et le Maroc ont beaucoup de potentialités à explorer et à exploiter.»

Les patronats de certains pays européens ont été également invités à participer à ce forum.

Lors de la 74e Assemblée générale de l'ONU, le Maroc, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a réaffirmé que l'accord de Skhirat, reste la base d'un règlement politique de la crise en Libye.