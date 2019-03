Le grand théâtre de Rabat signé Zaha Hadid fait partie du grand projet "Rabat, ville lumière et capitale marocaine de la culture".

Le décret autorisant l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg à créer une filiale dénommée «Bouregreg Cultures» vient d’être publié au Bulletin Officiel.

La nouvelle filiale de l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg sera dotée d’un capital de départ de 300 millions de dirhams.

Outre la réalisation du projet du Grand Théâtre de Rabat et de celui du musée d’archéologie et des sciences de la terre, la société «Bouregreg Cultures» se verra confier une nouvelle mission, à savoir la gestion et l’exploitation dudit théâtre.