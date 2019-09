© Copyright : DR

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse, ce lundi 30 septembre, à l’occasion de la présentation des résultats semestriels de BMCE Bank Of Africa.

D’ici un mois maximum, soit fin octobre, le site de la Cité Mohammed VI Tanger Tech pourra désormais accueillir les entreprises qui souhaitent s'y installer, souligne Mohamed Agoumi, Directeur général de BMCE Bank Of Africa, en réponse à une question de Le360. «Le hors-site est quasiment fini. La partie in-site, qui couvre 500 hectares, est très avancée», a-t-il ajouté.

Lors de son allocution, le Président du groupe bancaire, Othman Benjelloun, s’est montré fier de la contribution, notamment financière, de BMCE Bank Of Africa à un certain nombre de projets emblématiques dont celui relatif à la promotion "d’une Cité industrielle moderne et connectée, inédite au Maroc et en Afrique et qui porte le nom du souverain: la Cité Mohammed VI Tanger Tech".