Kiosque360. Organisé du 29 août au 1er septembre 2019 dans la commune de Cherrate (province de Benslimane), cet événement représente une importante opportunité de business pour les producteurs de la région de Casablanca-Settat.

Le coup d’envoi de la 12ème édition du Festival de la vigne a été donné hier dans la commune de Cherrate (province de Benslimane), rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. Le journal souligne que cet événement permet ainsi de mettre en valeur le potentiel viticole de ce territoire, étant donné que la viticulture est l’une des principales activités agricoles de la province. En effet, la plantation de vigne couvre environ 2.150 hectares et la superficie irrigée en goutte-à-goutte est de 67% de la superficie totale viticole de la province.

Soulignons que la production annuelle de la province de Benslimane est estimée à 22.000 tonnes. Il faut noter que cette culture, au niveau de cette localité, a connu un développement important en termes de méthodes de production déployées, qui ont d’ailleurs permis d’améliorer la productivité et de renforcer la qualité du raisin produit. Selon le journal, la filière assure environ 400.000 jours de travail et génère un revenu global de plus de 120 millions de dirhams.

Revenant sur les détails du festival, Aujourd’hui Le Maroc souligne que cette 12ème édition permet aux exposants (associations, coopératives, entreprises…) de la région de Casablanca-Settat de présenter leurs offres dans un espace couvrant 87 stands. On apprend aussi que la programmation comprend la tenue de plusieurs activités agricoles, culturelles, sportives et sociales. De même, il y aura la consécration des meilleurs producteurs de la province avec une remise de prix et de petit matériel dans le but de les encourager dans leur démarche et de créer une émulation positive sur le plan local.