Kiosque360. Le concours Med’Innovation vient d’être lancé. Il vise à sélectionner les porteurs de projets qui développent des solutions innovantes pour la ville durable méditerranéenne.

Bonne nouvelle pour les entreprises marocaines (startup, TPE et PME) qui développent des solutions innovantes pour la ville durable méditerranéenne. Dans son édition du jour, Les Inspirations Eco rapporte que Med’Innovant, un programme organisé par l’établissement public français d’aménagement Euroméditerranée, vient de lancer son 5e appel à projets en vue de les repérer et de les accompagner. Il concerne tous les «innovateurs» des pays des rives Nord et Sud de la Méditerranée. Le journal précise que les candidats doivent déposer leur dossier entre le 2 et le 29 septembre 2019.

Les candidatures doivent porter sur 9 thématiques que sont, comme le précise le quotidien, l’énergie, l’environnement, l’habitat, la mobilité, le numérique, les objets connectés, la sécurité et l’économie sociale et solidaire. Ils seront jugés sur 5 principaux critères, à commencer par la capacité à rendre explicite la solution proposée par rapport au besoin préalablement identifié, puis la mise en oeuvre de l’innovation sur le périmètre de l’écocité méditerranéenne avec un impact réel. L’offre sera aussi jugée sur sa solidité et son business model. Elle se doit d'être pertinente, faisable techniquement, mature commercialement et implémentable rapidement. La candidature doit également avoir un niveau de maturation élevé.

Enfin, l’équipe du projet doit être crédible et capable de le porter. A l’issue de cette sélection, 3 prix seront décernés par un jury composé de partenaires industriels d’Euroméditerranée. Les lauréats bénéficieront d’une dotation financière de 20.000 euros, ainsi que d’un territoire d’expérimentation pour tester leur solution. Ils pourront aussi profiter d’une visite personnalisée du périmètre d’intervention d’Euroméditerranée pour étudier les potentialités des champs d’application de la solution innovante primée, avec un apport en nature et un accompagnement dédié.

Cette initiative Euroméditerranée veut permettre d’améliorer l’expérience urbaine par des outils numériques, des applications sur mobiles ou autres supports, des technologies sans contact et des objets connectés. Il est ensuite question de présenter un cadre urbain agréable et accueillant. Enfin, le principal objectif est de rendre les villes plus économes et vertueuses.