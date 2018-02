© Copyright : Adil Gadrouz

Le chiffre d'affaires de la compagnie Wafa Assurance a progressé de 10% par rapport à l'année 2016. Le résultat net est cependant en repli à cause de l'augmentation de la fréquence des sinistres automobiles. Les détails.

Wafa Assurance a réalisé un chiffre d’affaires de 8 milliards de dirhams en 2017. Il s'agit d'une progression de 10,1% par rapport à l’année 2016, a annoncé Ali Harraj, le président du conseil d’administration de la compagnie lors d’une conférence de presse ce mardi 20 février à Casablanca.

«L’année 2017 a été assez intense avec 10% de plus en terme de chiffre d’affaires sur tous les segments de marché. Le résultat net est en repli de 2,6%. Cela est dû à l’augmentation de la fréquence des sinistres», explique le patron de Wafa Assurance.

Le résultat de l’activité non-vie ressort à 786 millions de dirhams, en repli de 18% par rapport à 2016, à cause, également, du coût de la réassurance.

Le repli du résultat net est également dû à la réduction volontaire des revenus financiers et de la plus-value. «Nous avons choisi de dégager moins de plus-value cette année, car de toute façon, nous bénéficions d’un rendement de fonds propres parmi les plus importants de la place», justifie ne Ali Harraj. A fin 2017, ces fonds propres se sont renforcés de plus de 7,7% à 5,5 milliards de dirhams.

Au vu de ces résultats, le conseil d’administration qui s’est réuni le 16 février a décidé de proposer à l’assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 13 avril 2018, la distribution au titre de l’exercice 2017, d'un dividende de 120 dirhams par action, comme ce fut le cas en 2016.

Wafa assurance a par ailleurs lancé une étude sur l’augmentation des sinistres automobiles, dont les résultats seront publiés dans les semaines à venir.