La Banque mondiale a octroyé un crédit de 172 millions d'euros à la ville de Casablanca pour financer son programme d'appui à la métropole. De quoi s'agit-il? La réponse dans ce reportage.

Le programme d’appui à la Métropole est doté d’un crédit de 172 millions d’euros débloqués par la Banque mondiale. La première tranche de ce programme, lancé ce lundi 5 mars, a été déboursée le 19 février. C’est ce qu’a confié Abdelaziz El Omari, maire de la ville de Casablanca lors d’une conférence de presse.





Marie Françoise Marie-Nelly, directrice des opérations à la Banque mondiale -Bureau Maghreb-Monde arabe- a de son côté déclaré que ce crédit allait permettre à Casablanca d’asseoir sa position économique et de répondre aux besoins des citoyens en mettant à leurs dispositions de nouveaux services. Marie Françoise Marie-Nelly ajoute que ce prêt ajoutera du pouvoir d’investissement aux communes.

Il s'agit d'un prêt à taux variable et qui s'étend sur une durée de six ans (2016-2022) avec une période de grâce de 7 ans et une période de paiement étalée sur 23 ans.