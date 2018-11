Vidéo. Voici pourquoi des Marocains de France veulent investir à Laâyoune

© Copyright : adil gadrouz

Des élus et des chefs d'entreprises franco-marocains viennent de visiter Laâyoune, où ils ont été impressionnés par le niveau de développement local. Ils ont dit leur "détermination" à défendre bec et ongles la marocanité du Sahara en France et partout dans le monde.

Le360 s’est rendu à Laâyoune, où ces compétences marocaines sont venues spécialement de Paris et de la région parisienne, pour célébrer sur place le 43e anniversaire de la glorieuse Marche verte avec la population locale. Composée de 40 élus et de patrons d'entreprises, la délégation venue de France a suivi, en compagnie du wali de Laâyoune et du président de la Région, le discours royal retransmis à la télévision. Vidéo. Découvrez les réalisations socio-économiques à Laâyoune Au cours de ce discours, le souverain a appelé l'Algérie à entamer un dialogue "franc et sincère" avec le Maroc pour mettre fin, à travers un mécanisme dédié, à la tension qui sévit entre les deux pays depuis 40 ans. Ces cadres franco-marocains ont par ailleurs été émerveillés par le degré de développement de Laâyoune, et ont exprimé leur entière disposition à contribuer, par des investissements, au progrès socio-économique de la région. Celle-ci fait actuellement l'objet d'un plan de développement régional (PRD), initié par le roi, pour un montant global de 49 milliards de dirhams.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Noursaid Gamal