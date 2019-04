© Copyright : adil gadrouz

Le rideau est levé ce mardi 9 avril 2019 sur la 8 e édition du Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logsmed2019)

Le rendez-vous Logismed s’affirme d’année en année en tant que rendez-vous incontournable de la communauté logistique marocaine et africaine. L’édition 2019 se veut particulière en s’associant à trois autres évènements, à savoir la cinquième Conférence annuelle du guichet unique PortNet; le Forum du transport et de la logistique de l’Organisation de la coopération islamique et, enfin, la quatrième édition des Trophées marocains de la logistique «Moroccan Logistics Awards».



L’édition 2019 est placée sous le thème : «Nouveaux leviers accélérateurs de la logistique et du commerce». L’objectif, se félicite le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, est de décrypter les nouvelles tendances innovantes à même de révolutionner le développement du secteur de la logistique et d’accompagner la nouvelle ère des échanges économiques qui s’annonce.

L’élaboration de la stratégie logistique nationale 2010-2015, rappelle Amara, obéit à une démarche collaborative. «D’importantes avancées ont été constatées en matière de développement d’offres et de services logistiques», poursuit le ministre. Cet avis n'est d'ailleurs pas partagé par tous.

Le rendez-vous Logismed, affirme le président du Salon, Abdelali Berrada, reste attaché à sa vocation et à missions, à savoir faire connaître l’activité logistique et ses métiers et mettre en évidence les enjeux que les secteur porte.

Logistique: Un événement 4 en 1 pour une vue à 360°

Pas moins de 25 délégations étrangères et des exposants issus de 14 pays prennent part à cette édition qui se tient du 9 au 11 avril à la Foire internationale de Casablanca.