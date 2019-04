© Copyright : le360

La Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances (MAMDA) et la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA) ont signé, le 17 avril, à Meknès en marge de la 14e édition du SIAM, une convention d’assurances pour le déploiement de produits d’assurance dédiés à la filière avicole.

En vertu de cette convention, les aviculteurs disposeront d’un produit d’assurance volailles garantissant le paiement d’une indemnité complémentaire en plus de celle qui couvre les 3 maladies réputées légalement contagieuses: Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), maladie de Newcastle (NC) et Salmonelle Pulorrum Galinarum (SPG).

Elle mettra également à la disposition de l’ensemble des adhérents et de leurs collaborateurs une panoplie de produits d’assurance adaptés à leurs activités et à taux préférentiels.

La FISA et les organisations professionnelles de la filière avicole et leurs adhérents, soit l'Association des fabricants d’aliments composés (AFAC), l'Association nationale des accouveurs marocains (ANAM), l'Association nationale des producteurs des viandes de volailles (APV), l'Association nationale des producteurs d’œufs de consommation (ANPO) et l'Association nationale des abattoirs industriels avicoles (ANAVI) vont aussi bénéficier des dispositions de cette convention.

La MAMDA propose aussi aux aviculteurs une assurance maladie avec une série de prestations sous forme d’une formule basique et d’une formule enrichie.

En coordination avec la FISA, la MAMDA mènera prochainement des campagnes de sensibilisation auprès des bénéficiaires de cette convention.

Une deuxième convention similaire a été signée le même jour entre la MAMDA et l’Association marocaine des multiplicateurs de semences.

Elle fournit une assurance complémentaire contre les risques climatiques pour les producteurs de céréales et de légumineuses.

Les détails en images.