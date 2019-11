© Copyright : le360

Plus de 100 réservataires lésés dans le cadre des projets immobiliers «fictifs» de Bab Darna ont organisé un sit-in, ce samedi 30 novembre, devant le siège du groupe à Casablanca. Reportage.

Jour après jour, la liste des victimes du groupe immobilier Bab Darna s’allonge. Plus de 1.000 réservataires ont dû avancer des sommes parfois conséquentes avant de découvrir que les terrains sur lesquels devraient être bâtis les projets n’appartenaient pas au groupe Bab Darna.

Avocats, médecins, pilotes de ligne, professeurs universitaires, militaires, juges, etc. Représentant différentes catégories socio-professionnelles, les victimes se disent arnaquées par le PDG du groupe Bab Darna, Mohamed El Ouardi, qui leur a promis monts et merveilles, usant de tous les moyens pour séduire un très grand nombre de clients. Parmi les victimes, les MRE sont nombreux, piégés par de belles maquettes faisant le tour des salons internationaux (SMAP IMMO Paris, Bruxelles, Montréal, etc).



Le groupe Bab Darna s’était engagé simultanément sur une douzaine de projets à Casablanca et à Mohammedia et a orchestré une grosse campagne médiatique (spots publicitaires diffusés sur 2M) appuyée par une stratégie marketing agressive.



Le groupe Bab Darna propose à ses clients des prix défiant toute concurrence (exemple: 5.900 dirhams le mètre carré pour l’achat d’une villa semi-finie à Bouskoura). Plus le montant de l’avance augmente, plus la remise sera élevée et le prix avantageux. Mieux, pour son projet de logement économique à Dar Bouazza, il s’est montré un peu plus généreux à travers une formule originale: « achetez deux appartements, le troisième vous est offert gratuitement».

La liste des victimes de Bab Darna ne se limite pas aux seuls clients réservataires. Elle s’étend jusqu’aux fournisseurs du groupe immobilier, tous secteurs confondus.

Lors du sit-in de ce matin, Le360 a rencontré le représentant de Holding El Aziz, l’entreprise à laquelle Bab Darna a confié, il y a quelques années, les travaux de construction du projet «Louisiana Garden». Redouane Ahmed affirme qu’à ce jour, Mohamed El Ouardi n’a pas encore honoré ses engagements.



En état d’arrestation, depuis jeudi 21 novembre, pour avoir émis un chèque sans provision, avant de faire l’objet de plus de 200 plaintes pour escroquerie, Mohamed El Ouardi sera entendu par le juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Ain Sebaa.

C’est assurément l’une des plus grosses affaires d’arnaque immobilière au Maroc.