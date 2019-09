© Copyright : khalil Essalak

Le pavillon du Maroc au 79ème Salon national de l'agriculture et de l'alimentation (OMEK/2019) de Budapest (Hongrie) a connu vendredi au deuxième jour de son ouverture un vif succès de par le nombre des visiteurs hongrois qu'il a accueillis, a constaté une équipe de le360.

Dans le pavillon Maroc, le stand qui a été le plus apprécié des Hongrois, professionnels et simples visiteurs confondus, a été celui de la région de Dakhla Oued Eddahab. Cette région expose jusqu'au 29 septembre à Budapest, des produits du terroir notamment de la tomate cerise et du poivron, un produit très consommé par les Hongrois.

Les opportunités d'exportation par le Maroc de la tomate cerise et du poivron dans ce pays sont prometteuses.

Étendu sur une surface d’exposition de 400 m², le pavillon du Maroc a reflété "l’authenticité et la modernité" du Maroc, souligne le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime et des eaux et forêts. Le Maroc a mis "en avant les atouts des produits agricoles et alimentaires marocains, à travers une offre riche et diversifiée de produits, notamment les agrumes, les primeurs, les produits arboricoles et les produits du terroir entre autres l’olive de table, l’huile d’olive, les câpres, le safran, et l’huile d’argan.

Avec près de 950 exposants et plus de 100. 000 visiteurs, le salon OMÉK a constitué "une belle vitrine pour le Maroc, pour présenter la richesse et la diversité des produits agricoles et alimentaires marocains.

Des rencontres B to B ont été organisées en marge du salon "pour prospecter des partenariats commerciaux susceptibles de développer davantage les échanges avec la Hongrie et les pays de la région", a indiqué la même source.