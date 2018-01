© Copyright : Le360

Abdellatif Jouahri s'est montré jeudi agacé par les interprétations erronées selon lesquelles le nouveau régime de change, lancé cette semaine, serait l'équivalent d'un flottement du dirham. Pour éclaircir les choses, il ne pouvait trouver mieux que son légendaire sens de l'humour.

Il a comparé, lors d'une conférence de presse conjointe avec Mohamed Boussaid, ministre de l'Economie et des finances, le lancement de la réforme du régime de change à un processus de mariage qui commence d'abord par les fiançailles. "Cela se termine après par les noces et la lune de miel", a-t-il souligné.

Grand spécialiste de la finance publique et grand expert de la politique monétaire du royaume depuis des décennies, Abdellatif Jouahri, ancien ministre des Finances, a livré à cette occasion un exposé détaillé, précis et convaincant sur ce que la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) suggèrent en matière de réformes monétaires. Il s'est appuyé sur la littérature du FMI. "La flexibilité, a-t-il dit en ironisant, n'est pas une lune de miel. La vraie lune de miel, c'est lorsque la réforme du régime de change décidera du sort du dirham et de son flottement". C'est une fin du parcours, a-t-il conclu.