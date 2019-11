Vidéo. Rabat. Forum Nigeria-Maroc: voici les opportunités d’affaires qui s'offrent aux opérateurs marocains

La deuxième édition du Forum Nigeria-Maroc s’est tenue hier, jeudi 14 novembre, à Rabat. Les potentialités et les opportunités d’échanges et d’investissements dans les secteurs de l'agro-alimentaires, mais aussi des mines et de l'énergie au Nigeria ont été présentés aux investisseurs marocains.

Par Moussa Diop et Saâd Aouidy