La ligne à grande vitesse (LGV) Tanger-Rabat-Casablanca a été inaugurée, ce jeudi 15 novembre à Tanger, par le roi Mohammed VI, en présence du président français Emmanuel Macron. Le360 vous fournit les détails sur les liaisons d'Al Boraq.

Le train à grande vitesse Al Boraq, avec à bord le Roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron, avait fière allure en arrivant ce jeudi après-midi à la gare de Rabat-Agdal, en provenance de la gare de Tanger-Ville.

"La LGV assurera quotidiennement neuf rotations entre Tanger, Rabat et Casablanca et trois liaisons en plus entre Tanger et Kénitra", a indiqué à le360 un responsable de l'Office national des chemins de fer (ONCF).

Cette information a été confirmée par un expert français de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), principal partenaire de l'Office national marocain des chemins de fer (ONCF).

La formation des conducteurs d'Al Bouraq a occupé une place importante dans la réalisation du premier TGV marocain, le plus rapide train du monde arabe et d'Afrique.

"En collaboration avec la SNCF, plus de 40 conducteurs marocains de la LGV ont été formés", nous a ainsi déclaré Eric Josse, formateur et expert national français des systèmes liés à la Grande vitesse.