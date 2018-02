© Copyright : Le360

La BMCE bank a organisé, mardi 6 février, une rencontre régionale à Nador avec la participation de plusieurs grandes et petites entreprises et d'investisseurs de la région. Objectif: discuter du régime de change et des nouveautés apportées par la Loi de finances 2018.

Lors de cette rencontre, visant à informer les acteurs économiques de la région sur ces nouveautés, les différents intervenants ont mis en avant le fait que la Loi de finances 2018 comprend plusieurs mesures fiscales de nature à améliorer le climat des affaires et à stimuler l'investissement privé, créateur de richesses et d'emploi.

"S'inscrivant dans le cadre de la stratégie Responsabilité sociale d'entreprise (RSE) menée par le groupe BMCE Bank, cette rencontre se veut une initiative citoyenne devant permettre aux différents opérateurs économiques d'avoir une idée plus précise des nouvelles dispositions de la Loi de finances 2018, mais visant aussi à éclairer le régime de change flexible entré en vigueur le 15 janvier 2018", a indiqué à la MAP l'expert comptable, Mehdi Fakir.

Parmi ces dispositions, il y a lieu de citer, a-t-il fait savoir, l'adoption du barème progressif de l'Impôt sur les sociétés (IS) qui permettra d'alléger la charge fiscale des opérateurs économiques et de dégager un gain financier supplémentaire pour le financement de leurs investissements, la contribution libératoire qui cible les personnes physiques ayant leur résidence fiscale au Maroc, en sus des nouvelles dispositions relatives à l'impôt sur le revenu.

Pour sa part, Younes Amid, responsable des Régions centre, nord et de l'Oriental au sein de BMCE Capital, a souligné que le groupe avait programmé, dans le cadre de sa politique de proximité, une série de rencontres au niveau de plusieurs régions. Ce, dans le but d'accompagner les entreprises afin de les rendre plus compétitives et de leur éviter d'éventuels chocs exogènes.

La BMCE va à la rencontre de ses clients pour leur expliquer la nouvelle réforme du régime de change qui implique un passage à un régime plus flexible avec un élargissement de la bande de fluctuation, et ce dans le but de les aider à gérer de façon optimale leurs positions de change sur le marché international, a précisé Younes Amid, notant que cette réforme graduelle est susceptible de conforter les choix stratégiques faits par le Royaume et d'améliorer la compétitivité de l'économie nationale.

Cette rencontre entre dans le cadre d'une série de meetings organisés par le groupe BMCE Bank à Tanger, Agadir, Saidia, Fès, Casablanca et Rabat, dans le but d'apporter aux entreprises des explications et des éclaircissements concernant le passage à un régime de change flexible au Maroc.