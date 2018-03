© Copyright : DR

Les tests sur la ligne à grande vitesse (LGV) se poursuivent à grands pas. Jeudi 15 mars, un train a été testé dans la zone d'Asilah à une vitesse de 163 kilomètres par heure (km/h), avant de passer à un nouveau palier la semaine prochaine, pour atteindre les 185 km/h.

La phase de tests sur la ligne à grande vitesse s’accélère. Jeudi, un train a été testé à 163 Km/h près d’Asilah, avant un autre essai prévu la semaine prochaine au même endroit à plus de 180 km/h.

Dans le cadre de la phase de test actuelle, il est prévu de faire circuler un train sur cette ligne à plus de 350 km/h lors de la phase dite de «survitesse». L’objectif est d’éprouver l’ensemble du système à plus de 320 km/h et qui représente la vitesse moyenne d’un TGV. En octobre 2017, le LGV marocain avait battu le record de vitesse sur rail en Afrique, en atteignant ce seuil.