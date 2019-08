© Copyright : DR

Le ministère de l’Equipement et du Transport réagit à une photo qui a suscité bien des moqueries sur les réseaux sociaux, montrant la dégradation de l’état de la route reliant Tarsouate et Tizi Oumanouz, dans la Province de Tiznit.

Dans un communiqué, le ministère de l’Equipement, du Transport de la Logistique et de l’Eau affirme qu’il s’agit d’une route non classée reliant la commune de Tarsouate à Tizi Oumanouz sur une distance de 23 km, dont les travaux de construction et de revêtement avec une largeur de 4 mètres ont été réalisés dans le cadre d'accords de partenariat entre le ministère et les associations locales en 1989.

Aux yeux des responsables de ce ministère, l’état actuel de cette route serait «acceptable».



Le département d’Abdelkader Amara ajoute que dans le cadre des efforts déployés pour le désenclavement de la population rurale et visant la modernisation du réseau routier, les travaux de renforcement et d’élargissement de cette route à 6 mètres ainsi que la réhabilitation des ouvrages d’art avec un coût de 23 millions de dirhams, ont été programmés dans le cadre d’une convention visant la réalisation de projets routiers dans la Province de Tiznit, d'un montant global de 352 millions de dirhams, à laquelle le ministère contribue à hauteur de 70%.



A cet effet, poursuit la même source, l'étude technique de cet axe routier est réalisée tandis que ses travaux seront programmés au cours des années 2020 et 2021.