Dernière ligne droite avant l’élection de la nouvelle présidente de l'AFEM. Dans cette interview, la candidate Leila El Andaloussi revient sur les raisons de son choix, le déroulement de la campagne électorale, etc. Elle nous parle notamment de son projet pour l’AFEM durant le mandat 2018-2021.

Deux candidates sont en lice pour succéder à Laila Miyara au poste de présidente de l'Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM), à savoir Leila El Andaloussi et Aïcha Laasri Amrani. L'assemblée générale élective est prévue ce mardi 5 juin.

Cheville ouvrière de l’engagement associatif au sein de l’AFEM depuis une vingtaine d’années, Leila El Andaloussi, aborde l’échéance électorale de ce mardi 5 juin avec sérénité, conviction et enthousiasme. Expert-comptable et commissaire aux comptes, elle fait partie de celles qui se sont imposées dans des métiers longtemps réservés aux hommes. Elle a déjà occupé des postes clés au sein de l’AFEM en tant que membre du Conseil d’administration et membre du bureau exécutif, au Conseil national de l’entreprise de la CGEM et, surtout, au Conseil national de l’ordre des experts comptables.

En se portant candidate à la présidence de l’AFEM, Leila El Andaloussi aspire donner une nouvelle impulsion à l’entrepreneuriat féminin. L’AFEM, soutient-elle, se doit de prendre le virage de la nouvelle économie, celle qui parie sur la solidarité, le partage, l’équité, le dynamisme et l’innovation. El Andaloussi veut accélérer les performances des entreprises de chacune des membres de l’AFEM. Elle promet de faire de l’AFEM la plateforme interactive incontournable pour la croissance de l’entreprenariat au féminin.