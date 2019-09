© Copyright : DR

Lors d’un point de presse, mardi à Rabat, le wali Abdellatif Jouahri revient en détail sur les raisons qui ont poussé le conseil de Bank Al-Maghrib à maintenir inchangé son taux directeur.

A ceux qui estiment que le moment serait propice à une baisse du taux directeur, le wali Jouahri se défend en rappelant d’abord que les décisions prises par le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) ont toujours requis l’unanimité de ses membres. Ensuite, dit-il, BAM utilise les mêmes modèles économétriques utilisées par les grandes banques centrales du reste du monde.

Le wali Jouahri n’hésite pas à rappeler la baisse du taux directeur intervenue en 2014 (2,50% à 2,25%) à laquelle les banques ont réagi immédiatement en baissant juste les taux créditeurs. «Les taux débiteurs ont pris du temps avant de baisser. Le crédit a même décéléré», se souvient Jouahri. Le wali de BAM demande à ses détracteurs de faire preuve de modestie et d’humilité quand on traite des questions en lien avec les politiques publiques qui ont des répercussions énormes sur l’économie et le quotidien de la population.

A rappeler qu’à l’issue de sa réunion, mardi, le Conseil de Bank Al-Maghrib a maintenu inchangé son taux directeur (2,25%). En revanche, il a décidé de baisser la réserve obligatoire des banques de 4 à 2%, ce qui va se traduire par une injection de 11 milliards de dirhams de liquidités dans le circuit monétaire.