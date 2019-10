Vidéo. Le Mobile money inaugure le cycle de conférences «Digital Act by inwi»

© Copyright : le360

«Le Mobile Money: un levier pour catalyser l’inclusion financière». Telle a été la thématique du 1er colloque du cycle de conférences «Digital Act by inwi», organisé ce jeudi 3 octobre par inwi et l’ADD, avec la contribution du Think Tank «Digital Act». Compte rendu.

Cette première conférence, qui s’est tenue à Casablanca, a été déclinée en deux temps. Elle a vu la participation d’un riche panel d’intervenants marocains et internationaux qui ont tour à tour débattu de la question, tout en faisant émerger des propositions pratiques et des solutions concrètes face aux défis liés au Mobile money au Maroc.

«En phase avec la stratégie nationale d’inclusion financière, qui vise l’égalité d’accès aux services financiers, les services transactionnels dématérialisés connaissent aujourd’hui, au Maroc, une évolution majeure: l’arrivée de nouveaux acteurs dans un contexte d’évolution du cadre légal et réglementaire. L’objectif de la conférence est justement d’être une tribune de réflexion collective et participative dans l’objectif de favoriser l’inclusion financière», a affirmé Ghassane El Machrafi, Chairman de inwi money. Au travers de ses deux séances plénières, la conférence a permis d’identifier les différents facteurs de succès dans le contexte du Maroc à même de catalyser l’inclusion financière des populations.



La première plénière s’est ainsi attelée à donner la parole à des acteurs institutionnels et des intervenants privés, tout en esquissant les synergies qu’il convient de déployer, ainsi que les zones de coopération possibles pour une meilleure efficacité de ce moyen de paiement innovant.



La seconde plénière fut, quant à elle, consacrée aux différents leviers opérationnels nécessaires qu’il convient de développer afin de mieux soutenir le secteur du paiement mobile et l’efficience de son écosystème.



«Il convient plus que jamais aujourd’hui de commencer à réfléchir à un nouveau modèle économique qui soit capable de réduire les disparités entre les Marocains. A ce titre, l’inclusion financière à travers le digital représente une solution exemplaire », a souligné Saloua Karkri Belkeziz, Présidente de l’APEBI. Vidéos. Inwi money: le premier service de mobile money au Maroc est lancé Pour sa part, Zakaria El Moujahid, Directeur de la transformation digitale de l’Agence de Développement Digitale (ADD) a rappelé que «La révolution du numérique touche aujourd’hui tous les secteurs: administrations publiques, dématérialisation des démarches entre l’administration et les citoyens... La transformation digitale économique est même devenue un levier pour améliorer la compétitivité des entreprises. Elle est capable de stimuler, en profondeur, l’inclusion financière dont le pilote opérationnel reste, toutefois, la banque centrale ».

Pour rappel, au Maroc, inwi a été le premier opérateur de télécommunications à lancer un service de Mobile Money. Baptisé « inwi money », ce service permet aux usagers d’accéder, par un simple clic, à toute une palette de services financiers. Ils peuvent ainsi transférer de l’argent, recharger leur ligne téléphonique, payer leurs factures ou réaliser des achats auprès des marchands partenaires.

Par Ayoub Khattabi et Khadija Sabbar