La CGEM, en partenariat avec le Medef, a organisé, mercredi 30 octobre à Casablanca, un business dialogue portant sur la ville durable. 40 entreprises françaises, dont certaines cotées au CAC 40, étaient présentes. Les détails.

La Confédération générale des entreprises Maroc (CGEM) a accueilli, mercredi 30 octobre à Casablanca, un Business-dialogue portant sur le thème de" la ville durable".

Co-organisée avec le Mouvement des entreprises de France (Medef), cette rencontre a réuni environ 40 opérateurs français, dont le le vice-président et porte-parole du patronat français, Fabrice Le Saché, ainsi qu'une cinquantaine d’entreprises marocaines.

«Nos entreprises ont des solutions, des produits, des services en matière de logement, de construction, de mobilité et d’énergie qui peuvent être utiles aux citoyens marocains et aux collectivités locales. Mais pour réussir, elles doivent impérativement nouer des partenariats avec les entreprises marocaines», a déclaré Fabrice Le Saché au micro de Le360.ma

La délégation française, composée de sociétés cotées au CAC 40, de start-up et de jeunes pousses ont pu échanger avec une cinquantaine d’entreprises marocaines autour de trois tables rondes prallèles, chacune portant sur une thématique bien précise. Celle co-présidée par le secrétaire général de la fédération de l’énergie, Mohamed El Amrani, et le vice-président et porte-parole du Medef, Fabrice Le Saché, portait sur les opportunités d'affaires dans le domaine de l’énergie.

De leur côté, Mohamed Lakhlifi, vice-président de la commission digital et technologies de la CGEM et Maxime Berard, directeur général de Simpliciti, ont co-présidé le panel consacré à «la mobilité et le digital».

La troisième table ronde portant sur «l’éducation et la formation» a été co-présidée par Hamid El Otmani, président de la commission talents, formation et employabilité de la CGEM et Farouk Belmadadi, directeur de projet international de Showroomprivé.

Les débats animés lors de ces trois panels avaient pour objectif la création d’un espace d’échanges et de rencontres entre les entreprises françaises et marocaines afin de construire des partenariats et d’ouvrir des opportunités de développement dans plusieurs secteurs d'activités.

«Cet évènement s’inscrit dans la continuité du partenariat historique entre la CGEM et le Medef. Un partenariat à la fois fort et dense qui couvre plusieurs thématiques», a rappelé Mohamed Bachiri, président par intérim de la CGEM. Ce dernier a d'ailleurs marqué lors de cette rencontre sa première sortie depuis sa désignation lors de la dernière réunion du conseil d'administration de la CGEM, lundi 28 octobre dernier à Casablanca.