Assur’Wi, 1er courtier grossiste d’assurance au Maroc, vient de lancer sa nouvelle application DigiAssur pour l’assurance auto. La nouvelle solution permet aux clients de souscrire l'assurance depuis chez eux et de recevoir leur attestation d’assurance sans avoir à se déplacer.

DigiAssur se veut une réponse à un constat: celui de la faible pénétration de l’assurance au Maroc, dont le taux est limité 3%. «L’assurance dans sa pratique actuelle n’attire pas les clients. Souvent, ils n’y font appel que pour se conformer à la loi. En digitalisant le parcours du client lors de la souscription et la gestion de l’assurance à travers l’application et en le rendant plus humaine, DigiAssur établit un rapport plus simple entre le client et l’assurance, plus transparent et plus solidaire», explique Nadia Lazrak, fondatrice d’Assur’Wi.

Première assurance collaborative d’Afrique, DigiAssur veut accompagner les clients dans le labyrinthe des assurances en leur garantissant la simplicité de la souscription, l’instantanéité de la relation, la solidarité d’une communauté et l’accessibilité d’une démarche 100% digitale, 100% humaine.

Avec DigiAssur, le client souscrit à l’assurance à partir de chez lui et à n’importe quel moment, y compris le week-end. Il suffit d’aller sur le site digiassur.ma, télécharger l’application disponible sur Ios et Android. La souscription se fait en trois étapes:

1- Prendre en photo la carte grise, le permis de conduire et la carte d’Identité nationale;

2- Selon les caractéristiques du véhicule à assurer, le client reçoit en 2 minutes 2 à 3 formules d’assurance très compétitives : de la basique à la plus complète;

3- Faire son choix en cliquant sur «souscription».

Le client est alors assuré. Il ne lui restera qu’à télécharger le contrat à partir de l’application, le signer et préparer le règlement.

S'agissant du paiement, le client dispose de la possibilité de payer en une fois ou en plusieurs fois, par chèque ou par ordre de prélèvement sur salaire signé par le client et son entreprise.

Le client DigiAssur bénéficie également, s’il le souhaite, d’un financement pour l’achat de son assurance, à travers la convention SOFAC-DigiAssur, accessible en ligne.

DigiAssur lui livrera dans les 24h de la commande son attestation en lui donnant la possibilité de visualiser l’état d’avancement de sa livraison.



Tout au long du parcours, le client dispose d’un accompagnement humain à travers l’aide d’un téléconseiller accessible par téléphone ou par chat en ligne assuré par Keyn, le compagnon de route dans l’assurance auto disponible 24H/24, 7J/7.

DigiAssur propose à ses clients particuliers un bouquet de services quelles que soient les couvertures choisies:

- Un paiement échelonné à travers un prélèvement sur salaire, ou un financement SOFAC directement accessible en ligne,

- Un conseil et un accompagnement 24h/24 – 7 J/7 par téléphone ou par chat en ligne lors de l’obtention du devis et de la souscription en ligne et pendant la gestion du contrat ou du sinistre,

- Une géolocalisation de l’assuré quelle que soit sa position en cas de sinistre,

- Un accompagnement humain sur les lieux du sinistre pour soutenir l’assuré dans toutes les démarches nécessaires (police, PV, constat, ambulance, expert..), et lui permettre de reprendre ses fonctions rapidement,

- Une géolocalisation des garagistes conventionnés pour identifier celui le plus proche du lieu du sinistre,

- Un accompagnement dans l’analyse des devis des garagistes qu’ils soient liés à un sinistre, à une réparation ou à un entretien,

- Une accélération du processus de remboursement en cas de sinistre : quelle que soit la formule choisie par l’assuré à savoir règlement amiable, réparation par garage conventionné ou réparation chez le garagiste du choix du client,

- Une écoute psychologique en cas de sinistre,

- Un accès à une communauté solidaire pour échanger sur tous les sujets liés à l’auto,

- Un accès au financement de véhicule neuf ou d’occasion et de l’assurance via DigiAssur et AutoCompare ( Convention DigiAssur-SOFAC),

- Un renouvellement rapide du contrat d’assurance et sa livraison,

- Un accès à l’historique de l’assurance et un reporting en temps réel : le client peut accéder à l’historique de ses sinistres à tout moment,

- Un déclenchement de toutes les garanties dont bénéficie l’assuré en cas de sinistre, qu’elles soient souscrites ou non par l’intermédiaire de DigiAssur pour optimiser le remboursement,

- Des alertes pour les visites techniques et l’entretien du véhicule assuré, avec accès à la liste et à la géolocalisation des garages agréés pour la visite technique;

- Un accompagnement dans l’entretien, la vente et l’achat d’un véhicule à travers AutoCompare, une application d’Assur’Wi ,

- Une mise en relation avec un établissement de location de véhicule courte durée.

Pour les entreprises, DigiAssur offre un accompagnement dans:

- La gestion de la flotte de l’entreprise: DigiAssur propose une panoplie de services qui permettent aux entreprises de gérer avec beaucoup de facilité et de sérénité leur flotte et gagner en réactivité et en indépendance ( retrait de véhicule, rajout de véhicule, facturation, sinistralité …)



- La gestion des véhicules des employés dans le cadre d’un conventionnement avec DigiAssur: DigiAssur offre un accès à tout le bouquet de services susmentionné. Les équipes des entreprises pourront ainsi ne plus se soucier de la gestion de leur assurance.

En s’occupant de tout, DigiAssur permet aux équipes d’être plus sereines lors des périodes de renouvellement d’assurance, durant la gestion du contrat d’assurance ainsi qu’en cas de sinistre. DigiAssur apporte un accompagnement 100% digital, 100% humain.

Assur’Wi est le premier courtier grossiste d’assurance au Maroc. Fondée par Nadia LAZRAK, experte dans le métier de l’assurance depuis 30 ans, la startup de l’AssurTech ambitionne de faire bouger les lignes du secteur de l’assurance.

Assur’Wi développe des solutions innovantes alliant technologies et gestion humaine permettant aux compagnies d’assurance, aux intermédiaires et aux assurés (entreprises et leurs salariés) de libérer leurs énergies, de gagner en agilité et en performance.

Véritable plateforme disruptive, Assur’Wi conçoit des produits d’assurance, tout en fournissant un accompagnement en termes de prestations et de services.