© Copyright : le360

Le premier forum économique international de Libye organisé lundi à Rabat a invité le Royaume du Maroc à s'impliquer davantage dans les investissements et le commerce avec ce pays.

"Ce forum économique libyen délocalisé ne peut que donner des fruits sachant que le Maroc a toujours défendu la cause libyenne notamment sa stabilité et son développement économique", a déclaré Mohamed Amekraz, ministre de l'Emploi et de l'insertion professionnelle, n'excluant pas que de nouveaux partenariats économiques puissent s'établir entre la Libye et le Maroc.

Pour Tahar El Hadi El Jhimi, ministre libyen du Budget, le Maroc détient "une part importante dans les investissements en Libye". Il a émis le voeu de les voir se consolider davantage.

Omar Moro, président de la Fédération des Chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services, et son homologue libyen, Mohamed El Raiïd, ont indiqué que les deux pays vont élaborer prochainement un programme de rencontres et d'échanges pour déterminer les opportunités et les freins qui entravent les échanges commerciaux entre les deux pays.