La Banque africaine de développement (BAD) vient d'annoncer le financement de dix projets encourageant l'entreprenariat en faveur des jeunes établis à Guelmim, la porte du sahara marocain. Détails.

Il s'agit d'une première initiative du genre dite "Souk At-tanmina" (marché de développement) inscrite dans le cadre d'un programme de soutien à l’entreprenariat et à la création d’entreprise, l'objectif étant de donner "un nouvel élan aux jeunes, femmes, associations, coopératives et micro-entrepreneurs pour innover, entreprendre et concrétiser leurs idées".

Le projet ayant nécessité plusieurs millions de dollars, a l’ambition "d’être une nouvelle forme de partenariat qui change la dynamique, modifie les paradigmes du développement pour placer l’humain au centre des priorités et des solutions".

Plusieurs intervenants, parmi lesquels le directeur régional de la BAD en Afrique du Nord, le Tunisien Mohamed El Azizi, ont mis l'accent sur l'importance de ce projet, n'excluant pas la possibilité de reproduire le même modèle pour d'autres régions du Maroc.

Il faut noter qu'en dépit d'une croissance économique régulière en Afrique, le continent compte néanmoins 120 millions de jeunes chômeurs, à la recherche de leur premier emploi.